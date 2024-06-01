Министр юстиции – о новом генеральном прокуроре: "Он должен быть смелым"

Министр юстиции Вероника Михайлова-Морару заявила, что, как и общество, она возлагает большие надежды на генерального прокурора, но мы должны понимать, каковы его позиция и компетенции как руководителя, а также каковы его некоторые процессуальные функции.
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