В РФС сообщили, что сборная России по мини-футболу проведёт два товарищеских матча с Ираном. «На краткосрочном сборе в Новогорске постараемся максимально подготовиться к сопернику как в техническом, так и в тактическом компоненте», — сказал главный тренер национальной команды Бесо Зоидзе.