Атака ВСУ на Адыгею 4 октября: в Майкопе повреждены дома, все подробности

В ночь на 4 октября силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на российские регионы. Российские военные перехватили и уничтожили 559 украинских беспилотников, в том числе 28 БПЛА над Майкопом и его пригородом.
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