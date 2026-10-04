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Аргументы и Факты

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Атака ВСУ на Адыгею 4 октября: в Майкопе повреждены дома, все подробности

Атака ВСУ на Адыгею 4 октября: в Майкопе повреждены дома, все подробности

В ночь на 4 октября силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на российские регионы. Российские военные перехватили и уничтожили 559 украинских беспилотников, в том числе 28 БПЛА над Майкопом и его пригородом.

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