Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области, передав взамен 115 военных ВСУ.
Мальчики вернулись!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
В сравнении с тобой, Бубен, в порядке.
Ответить
13 час.
ВТ
Врам Тавризов
Я буду настырен - сколько из срочников пограничников - их всех к наградам представить, бились до последнего , если это они, ФСБ, не жалейте представлений - это ваши люди!
Ответить
12 час.
Борис Бабушкин
Развели в армии ясли. Может им награды дать? Позор
Ответить
10 час.
Свежие комментарии