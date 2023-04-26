Варди забил в АПЛ впервые за полгода, безголевая серия 36-летнего форварда длилась 19 матчей

Джейми Варди сравнял счет в матче с «Лидсом» (1:1), выйдя на замену на 70-й минуте. 36-летний форвард «Лестера» забил в АПЛ впервые с 23 октября 2022 года, прервав безголевую серию из 19 игр.
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