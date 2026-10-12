Прием оливкового масла перед едой погасил скачки сахара даже при диабете

Прием оливкового масла перед углеводной пищей помог предотвратить резкие скачки сахара в крови, замедлил процесс пищеварения и запустил слаженную цепочку сигналов между нервной системой и гормонами.
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