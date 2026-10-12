Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Прием оливкового масла перед едой погасил скачки сахара даже при диабете

Прием оливкового масла перед едой погасил скачки сахара даже при диабете

Прием оливкового масла перед углеводной пищей помог предотвратить резкие скачки сахара в крови, замедлил процесс пищеварения и запустил слаженную цепочку сигналов между нервной системой и гормонами.

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