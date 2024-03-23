Политолог: теракт в "Крокусе" совершили с помощью ЦРУ, Ми-6 и "Моссад"

Известия/EDUARD KORNIYENKO Американский политолог Скотт Беннет в беседе с РЕН ТВ выразил мнение, что теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта был совершен при содействии Госдепартамента США, а также трех спецслужб: ЦРУ, британской Ми-7 и израильской "Моссад".
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