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Устроиться на работу «с улицы» в 2025 году будет сложно

Устроиться на работу «с улицы» в 2025 году будет сложно

Устроиться на работу «с улицы» в 2025 году будет сложноПрежде всего это касается сфер управления и госсектора, в которых эксперты прогнозируют сокращения, рассказала карьерный консультант Юлия Новосельцева.

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