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Стало известно о попытках ВСУ удержать Великую Новоселку террористическим спецбатальоном

Стало известно о попытках ВСУ удержать Великую Новоселку террористическим спецбатальоном

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались удержать Великую Новоселку в Донецкой народной республике (ДНР) силами «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

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