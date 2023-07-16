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Когда мы были украинцами...

Когда мы были украинцами...

Некоторых читателей смутила эта фраза, она показалась им неестественной."Ни один русский не скажет: когда мы были русскими, армянин - когда мы были армянами, татары - мы были татарами".

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Комментарии
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epobedimski
А пишите по- русски и думаете ,наверное тоже по-русски!
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21 час.
Вадим Скоробогатов
ГЕНЕТИКУ???..Мадам..вы дура????Какая генетика???Мы все словяне...А жители ОКРАИНЫ России назывались ОКРАИНЦАМИ...И только с польской подачи стали их называть украинцами....Ранее такого и слова не было украина...Была новоРОССИЯ...и малоРОССИЯ...Учите и сторию и пора бы думать начать.
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21 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Когда украинец умнеет...Так он и становится РУССКИМ...Мадам видать ещё не поумнела...Да и кто такой украинец.....Это ОСКОТИНИВШИЙСЯ  РУССКИЙ...Забывший, что он русский.
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21 час.

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