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Царьград

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"Русские не смогут затемнить звезду": Зеленский решил перевести украинскую энергетику на энергию Солнца

"Русские не смогут затемнить звезду": Зеленский решил перевести украинскую энергетику на энергию Солнца

Владимир Зеленский на фоне значительной потери генерации электроэнергии на Украине в спешном порядке озаботился альтернативными вариантами, в том числе заявил, что рассчитывает на солнечный источник энергии.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Чего только не напишешь после очередной &quot;дорожки &quot;забористого зелья!
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15 час.

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