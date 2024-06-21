"Русские не смогут затемнить звезду": Зеленский решил перевести украинскую энергетику на энергию Солнца

Владимир Зеленский на фоне значительной потери генерации электроэнергии на Украине в спешном порядке озаботился альтернативными вариантами, в том числе заявил, что рассчитывает на солнечный источник энергии.
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