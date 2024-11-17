Аморим о том, почему пришел в «МЮ»: «Почувствовал связь с клубом, с людьми. Здесь можно быть частью чего-то особенного»

– Прежде всего, думаю, я почувствовал связь с клубом. Все знают, что такое «Манчестер Юнайтед», но я чувствую связь с людьми в клубе, и это очень важно для меня, потому что я хочу работать с людьми, которые мне нравятся, и с которыми я чувствую связь.