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ФНС задумалась об «окраске» теневых доходов

ФНС задумалась об «окраске» теневых доходов

Заместитель руководителя ФНС Светлана Бондарчук заявила, что ведомство пока не планирует принимать активных мер по борьбе с теневой занятостью и теневыми доходами.

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