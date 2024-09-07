«Теперь запрещено»: дожившие до 70 лет пенсионеров получили огромный сюрприз с 1 сентября Ольга ВайленкоС 1 сентября пенсионеры, дожившие до 70 лет, могут рассчитывать на новую льготу, которая станет значимой поддержкой для пожилых граждан России.