«Теперь запрещено»: дожившие до 70 лет пенсионеров получили огромный сюрприз с 1 сентября Ольга ВайленкоС 1 сентября пенсионеры, дожившие до 70 лет, могут рассчитывать на новую льготу, которая станет значимой поддержкой для пожилых граждан России.
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