В Подмосковье усилили борьбу с хостелами на участках ИЖС. Что это значит

Рынок серой загородной аренды на участках ИЖС в Подмосковье хотят полностью обелить. Те объекты, владельцы которых не хотят вести бизнес по закону, закрывают, а некоторые даже сносят Пока Москва, сильно не афишируя этот факт, реализует план борьбы с апартаментами, в Подмосковье решили разобраться с рынком серой аренды — с гестхаусами, хостелами и псевдо-гостиницами, которых становится все больше в садовых товариществах, коттеджных поселках и населенных пунктах области.