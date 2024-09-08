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В Подмосковье усилили борьбу с хостелами на участках ИЖС. Что это значит

В Подмосковье усилили борьбу с хостелами на участках ИЖС. Что это значит

Рынок серой загородной аренды на участках ИЖС в Подмосковье хотят полностью обелить. Те объекты, владельцы которых не хотят вести бизнес по закону, закрывают, а некоторые даже сносят Пока Москва, сильно не афишируя этот факт, реализует план борьбы с апартаментами, в Подмосковье решили разобраться с рынком серой аренды — с гестхаусами, хостелами и псевдо-гостиницами, которых становится все больше в садовых товариществах, коттеджных поселках и населенных пунктах области.

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