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Террористическая охота на российских патриотов: 40 дней со дня гибели Владлена Татарского

Террористическая охота на российских патриотов: 40 дней со дня гибели Владлена Татарского

О том, что против России война идёт не только на фронтах, но и в тылу, немало сказано и написано. Противник предпринимает все меры, чтобы заставить замолчать российских патриотов – тех, к кому прислушивается общественность, тех, кто не ворошит грязное бельё, а чётко обозначает свою позицию – работа в интересах России, работа в интересах многонационального нашего народа.

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