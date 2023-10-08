Элегантные приключения Ани в новом геймплейном трейлере SPYxANYA: Operation Memories Ком...

Элегантные приключения Ани в новом геймплейном трейлере SPYxANYA: Operation MemoriesКомпания Bandai Namco опубликовала новый трейлер к грядущей игре SPYxANYA: Operation Memories, демонстрирующий повседневную жизнь Ани с ее семьей и школьными друзьями, которые станут основой для ее фотодневникаЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.