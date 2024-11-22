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«Как тя звать?» Александр Серов унизил ухажера Ольги Бузовой в музыкальном шоу

«Как тя звать?» Александр Серов унизил ухажера Ольги Бузовой в музыкальном шоу

Артист накинулся на коллегу во время участия в популярном проекте. Ольга Бузова и Олег Майами СоцсетиАлександр Серов принял участие в новом выпуске YouTube-шоу «Любимые песни», где ему пришлось состязаться с молодым коллегой — певцом Акмалем.

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Галина Малыхина
🤣
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