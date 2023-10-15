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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуркач о том, что не упомянул Федерера в чемпионской речи: «Прошу прощения. Надеюсь, он не примет это близко к сердцу»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» сидел на трибуне на финале «Мастерса» в Шанхае. «В речи я старался поблагодарить всех.

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