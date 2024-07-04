Песков: сроки визита Путина в Турцию согласуют по дипканалам

Global Look Press/Kremlin Pool Сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
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