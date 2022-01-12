Испуганный Токаев на пять лет наложил мораторий на повышение зарплат высшим чиновникам и депутатам. А как у нас с этим?

автор - Пришёл, увидел, обалдел. Фото из Интернета. Слушайте, а как классно у них всё получилось? У нас чиновники, по крайней мере среднего и высшего звена, повышают себе зарплаты, пенсии сами, когда хотят и на сколько хотят.