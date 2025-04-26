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Верховный суд разрешил самооборону с ножом

Верховный суд разрешил самооборону с ножом

Life Верховный суд разъяснил, когда можно использовать нож для самообороны Верховный Суд России разъяснил, что применение ножа для самообороны допустимо при нападении группы лиц, если существует угроза жизни, в том числе детям.

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Комментарии
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Александр
У меня в сумке много лет лежит выкидной нож и никакая охрана на него не реагирует,как не реагируют никакие рамки.
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44 мин.
Александр
Пистолетом вообще единицы могут пользоваться.
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43 мин.
Вадим Кузнецов
Я ношу с собой маленький мультитул. Минимум раз в неделю &quot;реагируют&quot;, иногда даже &quot;разрешение&quot;  требуют. Правда, после предложения вызвать полицию обычно отвязываются.
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43 мин.
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