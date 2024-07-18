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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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36-летний Ракитич согласовал 2-летний контракт с «Хайдуком» Гаттузо, Перишича и Калинича

Хавбек «Аль-Шабаба» Иван Ракитич близок к переходу в «Хайдук». 36-летний хорват согласовал контракт с клубом из Сплита до июня 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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