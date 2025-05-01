Боец Мазута: беспилотник ВТ-40 пора вносить в Книгу рекордов Гиннесса

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Командир учебного центра БПЛА и технического отдела при 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде группировки войск «Днепр» с позывным Мазута сказал ТАСС, что знаменитый беспилотник коптерного типа ВТ-40 пора вносить в Книгу рекордов Гиннесса.