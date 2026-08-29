Что посмотреть: ТОП-3 фильма на выходные

«По щучьему велению» 6+ 29 августа, СТС, 18:00 Емеля, поймав волшебную Щуку, которая пообещала выполнить три его желания, пустил два из них на ветер, а третье решил приберечь.
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