Стало известно, где россияне планируют провести новогодние каникулы

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные и авиабронирования, которые его клиенты уже оформляют на новогодние праздники, и 21 июля рассказал «Известиям», где россияне собираются проводить зимние каникулы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии