Перезапуск сериала "Секс в большом городе": первый кадр и фото со съемочной площадки

В Нью-Йорке начались съемки сериала And Just Like That. с Сарой Джессикой Паркер в главной роли. Сегодня, 9 июля, в Нью-Йорке официально начались съемки продолжения сериала "Секс в большом городе", который получил название "История продолжается.
В Нью-Йорке начались съемки сериала And Just Like That. с Сарой Джессикой Паркер в главной роли. Сегодня, 9 июля, в Нью-Йорке официально начались съемки продолжения сериала "Секс в большом городе", который получил название "История продолжается.
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