На севере Красноярского края полицейскими изъято более 5 кг наркотических средств синтетического происхождения

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Норильску в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов по улице Талнахской в Норильске задержали местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотических средств.
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