БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Обнинске дети мигрантов надругались над Георгиевской лентой

В Обнинске дети мигрантов надругались над Георгиевской лентой

В Обнинске дети мигрантов надругались над Георгиевской лентой — малолетние вандалы сорвали символ Победы и растоптали В обнинском ЖК в 80-ю годовщину Победы двое детей мигрантов кощунственно надругались над Георгиевским флагом.

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