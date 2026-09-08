В «Реале» больше номинантов на «Золотой мяч», чем в «Барселоне»: 4 против 3

« Реал » опередил «Барселону» по числу номинантов на « Золотой мяч ». В 2026 году мадридцев в голосовании представляют Джуд Беллингем , Килиан Мбаппе , Винисиус Жуниор и Марк Кукурелья, перешедший из «Челси» этим летом.
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