Авиация ВС РФ разгромила националистов «Азова» на краснолиманском направлении

Авиация российских войск «Центр» ударила по националистам украинской группировки специального назначения «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) на краснолиманском направлении, сообщил 14 ноября начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
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