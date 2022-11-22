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Андрей Свечников набрал 1+1, став 2-й звездой матча с «Виннипегом». У него 20 очков в 19 играх

Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:4 ОТ) и был признан второй звездой.

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