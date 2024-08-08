Президент Мексики Обрадор исключил арест Путина в случае его визита в страну

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил просьбу Украины арестовать президента РФ Владимира Путина, если он посетит инаугурацию следующего президента страны в октябре этого года, сообщает 8 августа Reuters.
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