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ИЗВЕСТИЯ iz

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Президент Мексики Обрадор исключил арест Путина в случае его визита в страну

Президент Мексики Обрадор исключил арест Путина в случае его визита в страну

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил просьбу Украины арестовать президента РФ Владимира Путина, если он посетит инаугурацию следующего президента страны в октябре этого года, сообщает 8 августа Reuters.

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