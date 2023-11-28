Североатлантический альянс был создан как инструмент конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы НАТО Йенса Столтенберга о рисках конфликта между Москвой и альянсом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии