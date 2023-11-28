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«НАТО — инструмент конфронтации»: Песков ответил на слова Столтенберга о России

«НАТО — инструмент конфронтации»: Песков ответил на слова Столтенберга о России

Североатлантический альянс был создан как инструмент конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы НАТО Йенса Столтенберга о рисках конфликта между Москвой и альянсом.

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