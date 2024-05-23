Short Crude Oil Futures (Jul 2024) NYMEX_DL:CLN2024 UK_LEE CLEN24 , Sell limit at price 77.
Short
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Short Crude Oil Futures (Jul 2024) NYMEX_DL:CLN2024 UK_LEE CLEN24 , Sell limit at price 77.