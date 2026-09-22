Стремление представителей партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) наладить отношения с Москвой выглядит более выигрышно, чем конфронтационные заявления действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
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