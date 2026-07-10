Подмосковный нарколог напомнил об опасности курения для аллергиков

Сейчас проходит неделя профилактики аллергических заболеваний. Специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера разъяснили, почему людям с такой особенностью важно отказаться от курения.
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