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Подмосковный нарколог напомнил об опасности курения для аллергиков

Подмосковный нарколог напомнил об опасности курения для аллергиков

Сейчас проходит неделя профилактики аллергических заболеваний. Специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера разъяснили, почему людям с такой особенностью важно отказаться от курения.

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