ВСУ убили семейную пару в Горловке

За прошедшие сутки вооружённые формирования Украины вели артиллерийские обстрелы с применением снарядов 155 мм калибра, в том числе с кассетной боевой частью — Кировского и Петровского районов Донецка, а также Никитовского района Горловки.
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