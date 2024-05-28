В МИД ответили на смех первых леди ФРГ и Франции на Мемориале жертвам Холокоста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала тот факт, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон и супруга федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер рассмеялись во время посещения Мемориала жертвам Холокоста в Берлине.
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