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В МИД ответили на смех первых леди ФРГ и Франции на Мемориале жертвам Холокоста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала тот факт, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон и супруга федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер рассмеялись во время посещения Мемориала жертвам Холокоста в Берлине.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да хэти две ТУПЫЕ жены  двух таких же тупых правителей и понятия не имеют, что тако&quot;холокост&quot;, и с чем его можно употреблять. Они подумали, что это пикник..
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14 час.

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