Как защитить ребенка от комаров и мошек дома и на природе

Главное правило: средства должны быть не только эффективными, но и безопасными фото: Kwangmoozaa/iStock/Getty Images Plus/Getty Images Сергей Толстиков руководитель направления по развитию СТМ «Леруа Мерлен» Главное, что нужно помнить при выборе средства от насекомых — читайте упаковку.