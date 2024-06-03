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Как защитить ребенка от комаров и мошек дома и на природе

Как защитить ребенка от комаров и мошек дома и на природе

Главное правило: средства должны быть не только эффективными, но и безопасными фото: Kwangmoozaa/iStock/Getty Images Plus/Getty Images Сергей Толстиков руководитель направления по развитию СТМ «Леруа Мерлен» Главное, что нужно помнить при выборе средства от насекомых — читайте упаковку.

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