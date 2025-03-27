Одну из центральных улиц Симферополя перекроют на 2 месяца

В связи с проведением строительно-монтажных работ на объекте водоотведения до 1 июня 2025 года временно ограничено движение транспортных средств на участке улицы Крылова (от улицы Караимской до улицы Красноармейской).
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