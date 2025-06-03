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Царьград

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Бывший старшина поджёг корабль в Балтийске. Потом сбежал на Украину: "Установить и ликвидировать!"

Бывший старшина поджёг корабль в Балтийске. Потом сбежал на Украину: "Установить и ликвидировать!"

В Балтийском флотском военном суде закончили рассмотрение дела изменника Родины Александра Терехова. Бывший старшина поджёг корабль "Серпухов" в Балтийске.

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