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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Туктамышева о победе Ягудина на шоу-турнире: «Не представляю, как можно и кататься, и читать стихи. Так соединить спорт и искусство – это невероятно»

«Я видела не все программы. Мне понравились Женя Тарасова с Вовой Морозовым. У Саши Галлямова и Насти Мишиной получился очень веселый и артистичный номер.

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