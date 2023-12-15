Ярый неплательщик из Коптева погасил долги после ограничения права выезда

Житель района Коптево погасил задолженность по алиментам благодаря вмешательству судебных приставов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по г.
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