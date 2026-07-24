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Царьград

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31 тонна лисичек из Нижнего Новгорода отправлена в Беларусь

31 тонна лисичек из Нижнего Новгорода отправлена в Беларусь

Сотрудники лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Нижнем Новгороде подтвердили безопасность партии лисичек весом более 31 тонны, предназначенной для экспорта в Беларусь.

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