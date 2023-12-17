В центре Смоленска на главной ёлке засияли огни

«Как классно! Такого у нас никогда не было!!!!! Любимый Смоленск преображается» На площади Ленина в Смоленске завершились все основные работы по установке современного открытого катка и новой новогодней ели.
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