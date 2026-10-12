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Мировое обозрение

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В Иране сочли недостаточной реакцию США на условия Тегерана

В Иране сочли недостаточной реакцию США на условия Тегерана

Главное в тезисах: Тезис 1: Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи 11 октября публично заявил, что ответ США на семь условий Тегерана по урегулированию конфликта не устроил иранскую сторону.

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