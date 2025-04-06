Сильный ветер закрыл канатную дорогу и трассы на Эльбрусе

Сильный ветер на Эльбрусе остановил работу канатной дороги и закрытие лыжных трасс Гарабаши - Мир. МЧС предупредило о шторме с порывами ветра до 23 м/с в горах республики, что делает этот курорт временно недоступным для туристов.