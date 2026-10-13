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Россия потратит порядка 1 млрд рублей на продвижение туризма на внешних рынках

Россия потратит порядка 1 млрд рублей на продвижение туризма на внешних рынках

По словам вице-спикера ГД Виктории Абрамченко, за прошлый год число поездок иностранцев в Россию выросло на 13% до 5,8 млн, за первое полугодие 2026-го — 2,5 млн.

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