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Царьград

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Bild сообщил: в Германии разработали колбаски с мучными червями

Bild сообщил: в Германии разработали колбаски с мучными червями

В Баварии студенты модернизировали баварскую белую колбаску, добавив мучных червей. В ходе эксперимента до 20% свиного фарша было заменено порошком из сушеных насекомых, что вызвало бурю недовольства в сетях и изменило внешний вид продукции.

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