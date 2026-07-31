Bild сообщил: в Германии разработали колбаски с мучными червями

В Баварии студенты модернизировали баварскую белую колбаску, добавив мучных червей. В ходе эксперимента до 20% свиного фарша было заменено порошком из сушеных насекомых, что вызвало бурю недовольства в сетях и изменило внешний вид продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии